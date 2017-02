Visando a preparação e a capacitação dos árbitros, assistentes e assessores de arbitragem do Tocantins, a Comissão Estadual de Arbitragem de Futebol (Ceaf) realiza, de 24 a 28 de fevereiro, em Palmas/TO, a sua preparação para a temporada 2017. Entre as ações estão previstas palestras e trabalhos de campo para as competições promovidas pela Federação Tocantinense de Futebol (FTF) e pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esportes (Seduc) apoiará o evento fornecendo o transporte para o deslocamento dos profissionais para as três sedes onde serão realizadas as atividades da pré-temporada. Também deixará à disposição do evento, o diretor de Esportes da Superintendência de Esportes da Seduc, o professor Alfredo Zamora Sosa, que é instrutor físico da CBF no Tocantins.

No programa de atividades, estão previstos exercícios físicos, treinamentos teóricos por meio de videoteste e debates sobre as novas regras de jogo. Essas ações serão realizadas no auditório do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar (QCG) de Palmas, na pista de atletismo da Universidade Federal do Tocantins (UFT) e na Escolinha do Cruzeiro. O evento contará com o instrutor da CBF, Sérgio Cristiano.

Nacional

Nesta sexta-feira, 24, a partir das 16h, na pista de atletismo da UFT, será realizado o teste da Federação Internacional de Futebol (Fifa) para árbitros do quadro nacional da CBF. E, no dia 28, eles retornam à pista da UFT para realizar novas baterias de testes físicos, que serão ministrados pelo professor Alfredo Zamora Sosa, sob a supervisão do instrutor da CBF, Sérgio Cristiano.

Para estas atividades específicas ao quadro nacional vão participar os árbitros Jânio Pires, Leandro Oliveira, Alisson Furtado, André Rocha e Eduardo Fernandes. Também estarão presentes os árbitros assistentes Fábio Pereira, Natal Junior, Samuel Smith, Cipriano Souza, Fernando Gomes, Luiz Junior, Alvani Nunes e Gilvan Cavalcante.