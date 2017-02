A Associação Brasileira de Jornalistas Especializados em Turismo do Tocantins (Abrajet) fechou parceria com a Diretoria de Proteção dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria de Estado da Cidadania e Justiça (Seciju) e levará a mensagem da campanha Proteja Brasil para o carnaval de Gurupi.

A campanha Proteja Brasil é iniciativa do Governo Federal, por meio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR) e do Ministério do Turismo, para proteção das crianças e adolescentes contra todos os tipos de violência durante o Carnaval.

Com a chamada “Proteja Brasil”, a campanha estará presente em festas carnavalescas de todo o Brasil, com maior mobilização em cinco centros carnavalescos do País.

Com foco nos pontos de grande circulação de pessoas - como portos, aeroportos, rodoviárias, hotéis e nos próprios circuitos de Carnaval (sambódromos, blocos e camarotes) -, a campanha consiste na distribuição de materiais informativos que possuem o intuito de conscientizar a população sobre a necessidade de estar atento, prevenir e denunciar possíveis violações aos direitos de crianças e adolescentes. Além do abuso e exploração sexual, os organizadores pretendem alertar para outros tipos de violência, como o trabalho infantil.

“Proteja Brasil” é uma ação continuada que visa a promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Representada por um trio de “macaquinhos”, que estimula a proteção e a denúncia de crimes contra crianças e adolescentes, a campanha já se tornou tradicional. Para o Carnaval especificamente, as personagens ganharam fantasias alusivas ao período.

Caravana do Turismo

O Projeto Caravana do Turismo é uma iniciativa da Abrajet-TO, nesta edição com parceria da Prefeitura Municipal de Gurupi, que receberá 15 profissionais de comunicação de Palmas para a cobertura do Carnaval 2017. O grupo será recepcionado pelo prefeito Laurez Moreira, a vice-prefeita Dolores Nunes e demais autoridades nesta sexta. Também acompanhará a programação do Corredor da Folia nas duas primeiras noites, bem como uma matinê, além de visitar a concentração do Bloco Pega Pra Capá.