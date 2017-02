Em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia, Turismo e Cultura (Seden) e as prefeituras do Estado, o Ministério do Turismo (MTur) e o Ministério da Educação (MEC) disponibilizaram vagas para cursos na área de turismo, por meio do Pronatec Educação à Distância (EAD), nos municípios das regiões turísticas do Tocantins. Os cursos oferecidos são na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada) e fazem parte do esforço do Governo Federal em implementar uma Política Nacional de Qualificação em Turismo.

Cerca de 40 municípios ofertarão cursos variados sobre o setor turístico. As regiões turísticas do Tocantins contempladas pelas capacitações são: Serras e Lago, Serras Gerais, Vale dos Grandes Rios, Bico do Papagaio e Encantos do Jalapão. Os interessados devem procurar a prefeitura dos municípios listados no site da Seden (seden.to.gov.br) e verificar a oferta de vagas e do curso pretendido.

Segundo o superintendente de Desenvolvimento Turístico da Seden, James Possapp, a qualificação turística e a melhoria da qualidade dos serviços de turismo no Estado são algumas das prioridades da Seden. “Essa é uma ação prioritária para os próximos anos para que os produtos e serviços de turismo do Tocantins sigam crescendo em qualidade e competitividade, alcançando melhores níveis de satisfação do turista. Para que o turista, além de vir conhecer o Tocantins, volte novamente trazendo familiares e amigos e indique os nossos destinos e roteiros”, explica.

O objetivo da realização do Pronatec EaD nos municípios tocantinenses que fazem parte de rotas turísticas, é investir na qualificação dos diversos tipos de profissionais que integram ou desejam ingressar na cadeia produtiva do turismo.

Pronatec FIC

O Pronatec (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego) oferece cursos na modalidade FIC (Formação Inicial e Continuada) destinados a trabalhadores e alunos do ensino médio ou concluintes. São cursos rápidos, com carga horária de no mínimo 160 horas e no máximo 300 horas.