Ao som do rock, samba, black music, calypso, cantores gospel animam a segunda noite do Capital da Fé. E neste domingo, 26, sobem ao palco Mylla Karvalho, Léo Brandão, Adriana Arydes, Preto no Branco, Rosa de Saron e Sara. A música eletrônica fica a cargo do DJ JP.

A banda Rosa de Saron já é bastante conhecida na Capital e sempre atrai um grande público ávido para ouvir as músicas “Sem Você”, “Cartas ao Remetente”, e “Menos de um Segundo”, sucessos do grupo que já tem 28 anos de carreira, levado uma mensagem cristã de esperança, fé e amor.

A atração mais esperada da noite, para o público evangélico é a apresentação do Preto no Branco, que alcançou o sucesso com a música “Ninguém explica Deus”. O grupo é formado por artistas que já possuem carreiras solo no seguimento cristão.

Com uma voz inconfundível e um carisma singular, Adriana Arydes é uma das maiores cantoras da música católica do Brasil e é presença confirmada para a segunda noite do Capital da Fé. Durante 15 anos, ela coleciona um repertório eclético de música sertaneja a soul musica.

Já a cantora Mylla Karvalho traz toda a alegria do ritmo contagiante docalypso para o palco. Ela que ficou conhecida nacionalmente como vocalista da banda Calypso, após sua conversão, deixou a banda e iniciou sua carreira solo, lançando em 2008 o álbum “Ofertar”. Em 2014 a artista lançou em Palmas CD/DVD “Jesus é nota 100”, agora com a mistura do ritmo calypso e carimbó.

Com estilo mais pop, Léo Brandão vem para o seu segundo ano no Capital da Fé. Mas as apresentações desse domingo, não param por aí, a cantora Sara e o DJ JP continuam o embalo da noite com muito louvor e adoração.

Palmas Capital da Fé

Horário: a partir das 19 horas

Local: Vila Olímpica, localizada na Avenida Teotônio Segurado

Confira a programação:

Domingo, 26

Atrações

Mylla Karvalho

Adriana

Sara

Leo Brandão

DJ JP

Atrações nacionais:

Preto no Branco

Rosa de Saron

Segunda, 27

Adoração e Vida

Davidson Silva

Dominius

DJ JP

Atração Nacional:

Padre Fabio de Melo

Terça, 28

Thiago Makie

André e Felipe

DJ JP

Atrações Nacionais:

Priscila Alcantara

Anderson Freire

Quarta, 1º

Lucas Veiga

Thiago Mangela

Alan Marquezine

Pr. Weslley Ribeiro

Marquinhos Rocha

Carlos e Mariano

Cecília Viola

DJ JP

Atração Nacional:

Fernandinho