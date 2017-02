O Carnaval de Gurupi se consagra como o carnaval de todas as idades. Neste domingo, 26, os pequenos foliões tinham idade entre 1 e 12 anos. A criançada foi fantasiada de personagens diversos, branca de neve, marinheiros, príncipes e princesas.

“O Carnaval de Gurupi é para todas as idades. Aqui o idoso, o jovem, o adulto, as crianças, a família têm sua diversão segura e garantida”, afirmou o prefeito Laurez Moreira.

Amanda Ferreira, 8 anos, que estava suada de dançar diz que “carnaval é muito divertido, gosto muito”; Para Jordana Costa, 10 anos, que está pulando carnaval pela primeira vez, “o carnaval é uma festa popular e muito animada”.

Realeza Mirim

Além da descontração, a matinê elegeu também as melhores fantasias, a Rainha e o Rei Momo Mirim do Carnaval 2017. Isabela Hacis (pirata) e Nathan Gomes (Drácula) foram escolhidos pela originalidade de suas fantasias e pelo samba no pé.

O Melhor Carnaval do Norte do Brasil prossegue com a seguinte programação:

Programação

27/02 – Segunda-feira

16h – Matinê no Veneza

16h – Apuração dos votos

Entrega da Premiação

Show Nacional: Israel e Rodolffo

+Bandas Regionais

28/02 –Terça-feira

Shows com Bandas Regionais