Na segunda noite do Itafolia, em Itacajá, nesse domingo, 26, nem a insistente chuva atrapalhou a festa. No circuito montado na Avenida Presidente Dutra, muitos ficaram debaixo das tendas, mas a maioria caiu na folia com a Banda Sedução, a primeira atração da noite que sacudiu os foliões com variados ritmos de carnaval.

A partir da meia noite, quem assumiu o show foi a Banda Viola D’ Júnior, de Palmas. O grupo trouxe muita alegria tocando axé, arrocha e sertanejo em ritmo de carnaval. “Vejo com muita satisfação toda essa alegria do público que já estava com saudades do carnaval de Itacajá”, disse o prefeito Clayton Barros.

A programação do Itafolia 2017 previa inicialmente duas noites de carnaval, sábado e domingo, no entanto a Prefeitura decidiu acrescentar a noite desta segunda-feira, 27, para atender o desejo dos foliões. Para animar a festa estará de volta ao circuito “Valber e Cia”, que mais uma vez traz as marchinhas de carnaval para fechar com chave de ouro o carnaval de Itacajá.