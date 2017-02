O Bloco carnavalesco Pega Pra Capá é o grande campeão do Carnaval Gurupi 2017. A apuração aconteceu na tarde desta segunda-feira (27) no camarote oficial montado no circuito da folia da Avenida Pará. Este é o sexto título consecutivo do bloco, o sétimo da história, que tem 22 anos de avenida.

Os blocos foram avaliados pelos jurados nos itens animação, originalidade, evolução, conjunto e enredo. O Pega Pra Capá levou pontuação máxima em todos os quesitos e alcançou a nota de 500 pontos. Em segundo ficou o Bloco Os Enforcados com 434,9 pontos e em terceiro lugar o bloco Bejá com 263 pontos.

O campeão irá receber uma premiação de R$ 5 mil, já o segundo e o terceiro levarão uma quantia de R$ 3 mil e R$ 2 mil, respectivamente.

União

O Presidente do Bloco Pega Pra Capá, Joice Avelino, reforça a força familiar da agremiação. “Temos que agradecer muito nossos foliões. Esse pessoal treina duro há meses. Nós somos unidos”, comemora Joice.

Força da folia gurupiense

A Secretária da Cultura de Gurupi, Zenaide Dias, agradeceu e parabenizou os blocos participantes do desfile. “Os blocos fizeram o seu melhor. Foi um lindo desfile. A animação e envolvimento do público foi contagiante”, afirmou Zenaide.

Já o prefeito Laurez Moreira destacou mais uma vez a força do carnaval de rua de Gurupi. “Nosso carnaval é referencia no Estado e segue conquistando foliões de todo país. O desfile de ontem mostrou o forte envolvimento da comunidade local com os blocos”, frisou Laurez.