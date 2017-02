Na última quarta-feira, 22, em sessão ordinária, com voto favorável do deputado estadual Wanderlei Barbosa (SD), foi aprovado o Projeto de Lei do Governo (PLG) nº 02, que autoriza o Poder Executivo a doar um terreno para a Fundação Pio XII, responsável pela construção do Hospital do Câncer de Barretos em Palmas.

Preocupado com a população que necessita do tratamento contra o câncer, o parlamentar vai destinar recursos de emendas para o hospital. Na oportunidade, pediu apoio de todos os colegas parlamentares para colaboração também nesse sentido com o projeto. “Toda pessoa que teve ou tem uma pessoa com essa doença sabe a importância desse tratamento”, disse Wanderlei.