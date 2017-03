Depois de ficar nacionalmente conhecida após sua participação no The Voice Kids 2017, a cantora mirim de Porto Nacional-TO, Bruna Rocha, se prepara para se apresentar no Palmas Capital da Fé nesta terça-feira, 28.

Aos 11 anos de idade, Bruna começou a cantar na igreja em que congregava por influência de suas primas ainda com três anos de idade, porém a profissionalização com aulas de canto surgiu por volta dos seis anos.

No dia 12 de fevereiro, Bruna Rocha passou pela Audição às Cegas da 2º temporada do programa e no dia 19 de fevereiro na Batalha, a cantora deixou o programa.

Desde então vem cumprindo agenda em diversos eventos e programas, passando pelo ‘É de Casa’, ‘Encontro com Fátima Bernardes’, União de mocidade das Assembleias de Deus do Estado de Goiás (Umadego), Encontro da Mocidade Evangelista da Igreja Assembleia de Deus Madureira de Palmas (Emep) e por fim, o consagrado Capital da Fé.