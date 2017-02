Estar no The Voice Kids, programa da TV Rede Globo, nas palavras de Bruna Rocha é a realização de um sonho. Ela é natural de Goiás, mas mora em Porto Nacional, no Tocantins, e cantou “Eu vou seguir (Reach)”, de Marina Elali na Audição deste último domingo, 12. A pequena de 11 anos garantiu uma vaga no Time de Victor & Leo e ficou sem palavras. “Estou muito feliz”, suspirou ela.

A cantora Ivete Sangalo elogiou a escolha dos sertanejos. “Voz linda. Timbre rouco, uma delícia, sem perder a ternura”.

Bruna canta desde os três anos, influenciada pelas primas que são cantoras. Nas horas vagas, a pequena gosta de jogar vôlei e não dispensa um churrasco.

Confira a apresentação de Bruna Rocha no The Voice Kids. (Com informações Gshow)