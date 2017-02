Bruna Rocha, 11 anos de idade, moradora de Porto Nacional/TO, enfrentou Lucas Vasconcelos e Yasmim Duarte em batalha realizada neste último domingo, 19, no The Voice Kids, programa da TV Rede Globo. O trio cantou a música "De Janeiro a Janeiro" da cantora e compositora Roberta Campos.

Na batalha, apenas um é escolhido e quem conquistou a dupla sertaneja Victor e Leo foi o Lucas Vasconcelos. Após a apresentação do Trio a cantora Ivete Sangalo avaliou, falou em tranquilidade. "Achei que foi leve, foi gostoso". O cantor Carlinhos Brown ficou impressionado com a desenvoltura de Bruna na apresentação. "Me impressionou a forma que ela se expressa na música e como domina. Ela tem uma expressão de cena extremamente autoral e isso é impactante, encontrar um artista com essa performance, com essa garra", avaliou.

Para a dupla Victor e Leo, Lucas viajou na música e arriscou. Leo elogiou a suavidade e o tom de voz de Yasmim. Para Bruna Rocha, a dupla sertaneja recomendou cuidado com as sílabas. "Tomar cuidado com a finalização de cada sílaba, isso chama-se dicção. Quando a gente não completa a palavra e a sílaba é a nota da melodia que não pode faltar", recomendou o Victor.

Bruna agradeceu a todos. "Queria agradecer a Deus, a minha família, a minha prima Jéssica, obrigada!".

Confira a apresentação do trio no The Voice Kids.