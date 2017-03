A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), desenvolve de 1° a 31 de março a Campanha Nacional de Vacinação Antirrábica. Na zona urbana, a vacinação ocorrerá a partir do dia 13 de março.

De acordo com a Semus, todos os cães e gatos a partir de dois meses de idade devem ser vacinados. A pasta também alerta que os animais imunizados em anos anteriores, também devem receber a nova dose.

A secretária de Saúde Rosirene Leal, pede a colaboração da comunidade para que procure os postos de atendimento e vacine seu animal de estimação. “O sucesso desta campanha depende de todos nós, mantendo os nossos cães e gatos longe da raiva. Eles estarão imunes e nós também”, completou a secretária.

Orientações

A Secretaria Municipal de Saúde solicita aos proprietários de cães e gatos que levem seus animais aos pontos de vacinação por pessoas maiores de idade e com força suficiente para contê-los.

A orientação é levar os cães com guias e coleiras e, no caso de animais de grande porte, é conveniente que se use focinheira. Já em relação aos gatos, o ideal é levá-los em caixa de transporte, mas é possível improvisar com outros equipamentos como, por exemplo, carrinho de feira, gaiolas com grades, etc.

Posto Fixo

A Vacinação acontecerá todos os dias de segunda a sexta-feira, das 07 às 17h30 h, na Unidade Básica de Saúde/SESPE.

Postos Volantes

· 02/03 - 08 às 17h - Bairro de Santana (Próximo à Escola Municipal);

· 03/03 - 08 às 17h – Distrito de Santa Luzia (Próximo à Unidade);

· 06/03 - 08 às 12h30 - Setor Chapadão (Próximo à Unidade);

· 07/03 - 08 às 11h e 14 às 17h - Setor Vale do Araguaia (Próximo ao Posto de Combustível – saída norte);

· 08/03 - 08 às 11h e 14 às 17h - Setor Aeroporto (Próximo ao Ponto de Coletivo);

· 09/03 - 08 às 11h e 14 às 17h - Setor Serrano I (Praça da Maçonaria);

· 10/03 - 08 às 11h e 14 às 17h - Setor Serrano II (8º Batalhão da Polícia Militar).

DIA "D"

O dia “D” acontecerá em 18 de março, das 08 às 17h, nos seguintes locais:

· Unidade Básica de Saúde do Setor Milena;

· Academia de Saúde no Setor Jardim Paulista;

· Unidade Básica de Saúde Leste no setor Interlagos;

· Unidade Básica de Saúde do Setor Oeste;

· Unidade Básica de Saúde SESPE;

· Unidade Básica de Saúde do Setor Vila Regina;

· Unidade Básica de Saúde do Setor Santa Clara;

· Unidade Básica de Saúde do Setor Pouso Alegre.