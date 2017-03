A Polícia Rodoviária Federal (PRF) fiscalizou, entre os dias 24 e 28 de fevereiro de 2017, no Estado do Tocantins, mais de 1.500 veículos, realizou 612 testes de alcoolemia, sensibilizou 1.530 pessoas através do Cinema Rodoviário, com palestras e abordagens educativas. Realizou, também, fiscalizações específicas de ultrapassagem, velocidade e uso do dispositivo de retenção para condução de crianças dentre outras.

Neste ínterim, constatou 22 casos de motoristas dirigindo sob influência de álcool, 7 deles foram detidos por crime de trânsito, pois os índices de álcool medidos ultrapassaram os limites da infração de trânsito, sendo, então, enquadrados no crime e conduzidos as delegacias de Polícia Civil.

A PRF registrou também outras 13 prisões por diversos crimes: ambientais, receptação, uso de documento falso e outros, neste período, foram constatados 02 (dois) veículos com sinais de identificação adulterados, e 01 (um) veículo objeto de furto/roubo recuperado. Foram apreendidas 01 (uma) espingardas calibre 12, com 11 munições, e 01 (uma) espingarda calibre 20, com 19 munições.

A PRF/TO registrou, ainda, neste período de Carnaval, o total de 10 acidentes de trânsito, com 8 feridos, 4 deles graves e 01 óbito.

Conforme o balanço, quando comparado ao ano de 2016, observa-se um aumento de 2 acidentes no total, passando de 8 ocorrências em 2016 para 10 registros em 2017.

Não obstante, o número de acidentes graves aumentou passando de 3 acidentes em 2016 para 4 ocorrências em 2017, porém onúmero de vítima fatal manteve-se estável, com apenas 01 (um) óbito em todo estado.

A atuação da PRF no Estado do Tocantins foi intensificada neste período carnavalesco, com aumento da fiscalização em todos os postos da PRF. Houve fiscalização de radares móveis, rondas de viaturas ao longo do trecho e comandos integrados no município de Araguaína TO, em parceria com a Agência de Trânsito e Transporte do Municipal de Araguaína, Detran TO e Polícia Militar.Ações que foram extremamente importantes para o sucesso da Operação Carnaval.

Percebe-se com base nos dados levantados que o motivo principal para ocorrência e agravamento dos acidentes, ainda, é a imprudência dos condutores. Ao se levantar as causas presumíveis dos acidentes, verifica-se que a negligência às normas de trânsito continua sendo o fator principal nas ocorrências, pois todos os acidentes registrados poderiam ter sido evitados se o condutor adotasse uma postura defensiva.

Vale destacar que o acidente que resultou no óbito foi do tipo colisão frontal, que é provocado principalmente por ultrapassagem indevida, esta que ainda é a principal causa de acidente com vítimas fatais. Elas podem ser evitadas por uma direção mais consciente adotada pelos condutores – a pressa é inimiga da segurança no trânsito.

A região atendida pela Unidade Operacional da PRF em Araguaína/TO que apresentou em anos anteriores taxas maiores de acidentes, neste período de Carnaval com os trabalhos da PRF intensificados, o trecho registrou apenas um acidente com uma vítima lesionada levemente.

Dessa forma, a PRF fecha os dados do período do Carnaval (24 a 28 de fevereiro de 2017) e continua suas atuações dentro da Operação do Rodovida, operação esta que iniciou em 16 de dezembro de 2016 e terminará em 05 de março de 2017.