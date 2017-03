A Polícia Militar Ambiental considerou positivo o trabalho realizado durante as fiscalizações e atividades desenvolvidas no período proibido para pesca, a Piracema, que vai de 1º de novembro a 28 de fevereiro.

As ações aconteceram através de patrulhamentos aquático e terrestre, onde foram apreendidos cerca de 600 quilos de pescado, mais de 20 mil metros de redes, 109 molinetes, três arpões, 109 carretéis de linha, entre outros apetrechos irregulares. Nesse período foram aplicados cerca de R$ 35.000,00 em auto de infrações por transporte ilegal de pescado, pescar em período proibido e comércio de pescado sem autorização.

Também foram realizadas palestras de educação ambiental junto às colônias de pescadores e comunidades ribeirinhas, que levaram informações importantes sobre a preservação dos peixes em seu período reprodutivo, como forma de manter a sustentabilidade dos estoques para as gerações futuras.

De acordo com o tenente coronel da PM, Sólis Araújo Souza, comandante do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), “o trabalho realizado no período da Piracema foi de grande sucesso, sendo empregado um efetivo de aproximadamente 130 militares em todo Estado e realizadas cerca de 100 operações e mais 18 atuações em parceria com órgãos de fiscalização como o Naturatins e o Ibama”, destacou o tenente coronel.