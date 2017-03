A sua Domingueira do Sesc está de volta. Música aliada com a diversão espera você e sua família no Centro de Atividades da 502 Norte. E a reabertura será com o cantor Caio Amorim, que se apresentará neste domingo, dia 5 de março, das 13h às 16h. A entrada no clube do Centro de Atividades custa R$ 10,00 para usuários e é gratuita para comerciários.

Caio Amorim, vai destilar músicas atuais e clássicas do gênero sertanejo. Das duplas atuais, estarão no repertório Jorge e Mateus, Henrique e Juliano, Marília Mendonça, Matheus e Kauan, entre outros. E das antigas, irá interpretar duplas renomadas, a exemplo de Chitãozinho e Xororó, Matogrosso e Mathias, e Bruno e Marrone.

Natural de Gurupi (TO), o artista começou a paixão pela música, influenciado pelo pai, que também músico. O interesse profissional por essa arte surgiu aos 14 anos de idade, período no qual começou a aprender a tocar violão. Em 2011, decidiu por fim, seguir a carreira musical. Reside em Palmas, desde 1997.