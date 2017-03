Economia Sebrae e parceiros promovem a inovação na gestão pública O evento acontece no período das 9h às 12h e das 14h às 17h30, no anfiteatro do Colégio São Francisco de Assis, em Palmas...

Palmas Associação dos Procuradores ingressará com recurso administrativo e ação judicial contra a Prefeitura de Palmas Para a entidade, o Município não atendeu às exigências da Constituição, não garantindo aos servidores o direito à defesa e contraditório plenos

Estado MPE convida população para debater conjuntura político-previdenciária e seus reflexos sobre os direitos das mulheres Ciclo, a ser realizado no dia 7 de março, no auditório do MPE, em Palmas, quer homenagear as mulheres e convidar a sociedade em geral para debater...

Estado Ex-prefeito de Paraíso do Tocantins tem R$ 2,9 milhões bloqueados a pedido do Ministério Público O bloqueio de bens visa assegurar o ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos e o pagamento de multa civil, em caso de futura condenação judicial...

Polí­tica Câmara dos Deputados retoma discussões sobre reformas trabalhista e da Previdência Na terça-feira (7), serão discutidas as aposentadorias de profissionais envolvidos em atividades de risco, como os policiais...

Estado OAB, Fesserto e sindicatos do Tocantins se unem contra a proposta da Reforma da Previdência Entre outros pontos, a proposta obriga o trabalhador a contribuir com a Previdência por 49 anos para receber a aposentadoria integral e praticamente impede as pessoas de se aposentar com menos de 65 anos...