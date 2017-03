A juventude do PSDB Tocantins reuniu-se, neste último final de semana, para discutir assuntos pertinentes ao partido, além de traçar o roteiro para doações dos livros Vade Mecum e Constituição Federal, um programa voltado para a Educação nas universidades de Palmas/TO, de iniciativa do senador Ataídes Oliveira, presidente da sigla no Estado.

O presidente da juventude metropolitana, Dowglas Oliveira, ressalta que a doação dos exemplares auxilia o aprendizado dos alunos que não têm acesso aos livros por serem caros, como também mostra o apoio do senador Ataídes Oliveira e do partido no Estado.

"Os alunos são limitados a quantidade de Vade Mecuns nas bibliotecas, bem como aos valores, caso optem pela compra. Com essas distribuições, alcançaremos alunos que estão desprovidos do seu material de estudos, além do mais, a Constituição Federal auxilia no conhecimento dos direitos e deveres como cidadãos, que é fundamental para o fortalecimento da democracia", enfatiza.

Estadual

No encontro também foi discutida a implantação do PSDB itinerante. Nessa ação, o partido vai realizar conferências regionais em todo Tocantins. No projeto, a primeira cidade contemplada vai ser Paraíso do Tocantins, a 60 quilômetros de Palmas.

O presidente da Juventude do PSDB Tocantins, Cleiton Bandeira comenta que o objetivo é mobilizar os jovens sobre a importância da participação na política e também no acompanhamento e fiscalização da gestão pública. "Nossa intenção é encurtar distâncias e fazer esse diálogo do PSDB entre as várias cidades do Estado", frisa.

Para o presidente da Juventude do PSDB Paraíso, Allan Ramos, o evento naquele município possibilitará que as pessoas vejam a união e força da legenda jovem. "Eu acredito que Paraíso tem uma carência de representação de jovens que defendam seus interesses em busca de um trabalho sério e transparente. Eventos como esse podem mudar essa realidade e mostrar que nós temos voz dentro do partido", opina.