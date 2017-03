O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro Carlesse (PHS), recebeu, na manhã desta terça-feira, 7, em seu gabinete, representantes de classe da Polícia Civil. Eles foram pedir agilidade na tramitação do projeto do Executivo que modifica a nomenclatura do cargo de agente penitenciário para agente de polícia. A proposta foi enviada ao Parlamento no mês de janeiro deste ano e ainda não foi encaminhada para as Comissões.

O presidente eleito do Sindicato dos Policiais Civis (Sinpol), Ubiratan Rebello, explicou que é necessária urgência na tramitação da matéria, para que os profissionais do quadro efetivo assumam a função de agente de polícia e sejam melhor aproveitados.

O presidente Mauro Carlesse anunciou que irá encaminhar o projeto na sessão da próxima quinta-feira, 9, para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) para análise dos parlamentares.

Além de Ubiratan Rebello, participaram da reunião o vice-presidente do Sinpol, Paulinho Souza, o presidente da Associação dos Agentes Penitenciários (Agepens), Magdiel Lindoso e o presidente da Federação Estadual das Associações de Policiais Civis do Tocantins.