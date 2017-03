Em sessão solene realizada nesta quarta-feira, 8 de março, data em que mundialmente se celebra o Dia Internacional da Mulher, os deputados prestaram homenagens às mulheres tocantinenses que se destacam no desempenho de atividades em prol do Estado.

Realizada todos os anos, a sessão desta manhã foi aberta no plenário da Casa pelo presidente Mauro Carlesse (PHS), que em seguida transferiu sua presidência para a primeira vice-presidente, deputada Luana Ribeiro (PDT).

Receberam o “Diploma Mulher-Cidadã Guilhermina Ribeiro da Silva”, popularmente conhecida como Dona Miúda, a delegada Cinthia Paula de Lima, a juíza federal Denise Dias Dutra Drumond e a professora Neura Mota Martins, cuja atuação foi destaque no cenário estadual.

Três mulheres que fizeram parte da história do Estado e da própria Assembleia Legislativa receberam homenagens póstumas: as jornalistas Olga Cavalcante, que teve grande atuação na divulgação do turismo do Estado, e Maria Arienar da Silva, empresária da comunicação, com relevantes trabalhos nas áreas de publicidade e jornalismo de turismo.

A terceira homenageada foi a servidora da Casa, Maria de Nazaré do Carmo Silva, falecida no último dia 3 vítima de câncer. Pioneira na implantação do Poder Legislativo, com relevantes serviços prestados na Diretoria de Comunicação Social, na seção de Reprografia, na Procuradoria–Geral da Casa e na Biblioteca do Parlamento, sua história profissional se mistura à do Tocantins, já que tomou posse em 1989, quando foram abertos os trabalhos legislativos no Estado.

Além dos familiares das homenageadas e servidores do Legislativo, prestigiaram a solenidade a vice-governadora Cláudia Lelis (PV) e a prefeita de Palmas em exercício Cinthia Ribeiro (PSDB).