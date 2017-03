O governador Marcelo Miranda dedicou boa parte da tarde dessa quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, para homenagear as servidoras do Palácio Araguaia. Ele percorreu todos os departamentos, entregou flores, felicitou a todas pela data, que marca a trajetória de conquistas das mulheres no mundo. A vice-governadora, Claudia Lelis, acompanhou o governador.

Ao comentar a data, Marcelo Miranda destacou a importância das mulheres em todos os setores da sociedade. “Em meu nome e da primeira-dama Dulce Miranda eu estendo as minhas homenagens às mulheres de todo o Tocantins e, em especial, às nossas colegas de trabalho. Elas são importantes nesse processo de desenvolvimento e têm demonstrado eficiência e profissionalismo em todos os setores”, comentou.

Para Elaine Rocha Chaves, a homenagem prestada pelo governador foi motivo de felicidades. “Fico muito feliz pelo desprendimento do governador em lembrar e dedicar uma parte do seu tempo para nos parabenizar pessoalmente”. A servidora Ana Lúcia também ressaltou a importância da homenagem. “É muito interessante esse contato que a gente tem como servidora por meio de uma homenagem direta com o governador pela passagem do nosso dia”, disse, destacando a valorização dispensada às mulheres no Estado.