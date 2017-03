Uma mulher foi flagrada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) transportando cerca de 13 kg de entorpecentes diversos em um ônibus da empresa Satélite Norte (linha Goiânia/Belém). O fato ocorreu nesta última quarta-feira, 8, na BR-226, no município de Palmeiras do Tocantins.

Durante abordagem de rotina a equipe da PRF fiscalizou o ônibus sendo que durante inspeção no bagageiro do veículo foi notado um forte odor, e após buscas pela fonte do cheiro, os policiais rodoviários federais encontraram uma mala contendo substância análoga à maconha.

Dando continuidade a fiscalização, a equipe da PRF encontrou outra mala contendo substâncias análogas à maconha, haxixe e crack. No total foram encontrados e apreendidos aproximadamente 9,7 kg de substância análoga à maconha dividido em 13 tabletes, aproximadamente 3 kg de substância análoga ao crack dividido em 3 tabletes e aproximadamente 102 g de substância análoga à haxixe.

A passageira R. C. de O. S., de 20 anos, foi identificada como a proprietária das malas em que a drogas estava acondicionada, sendo que a mesma confirmou que as drogas eram de sua propriedade. Ainda foi encontrada uma "trouxinha" de maconha que ela levava na parte superior do ônibus.

A autora do fato típico foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e conduzida para Delegacia de Polícia Civil de Tocantinópolis.