Faltando menos de dois meses para a realização da maior feira de agronegócio da região norte do País, a Feira de Tecnologia Agropecuária (Agrotins 2017), os organizadores informam que já estão com 80% dos estandes para expositores reservados. A Feira acontece de 9 a 13 de maio, no Centro Agrotecnológico de Palmas, saída para Porto Nacional.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Secretaria do Desenvolvimento da Agricultura e Pecuária (Seagro) e membro da comissão organizadora da Agrotins, Fernando Garcia, este ano as expectativas estão excelentes, pois a safra 2016/2017 promete uma ótima colheita e bater mais um recorte e, isso irá refletir nas negociações financeiras. “A expectativa é muito boa, esperamos mais uma Feira de sucesso, até esta sexta-feira, 10, já tínhamos reservados cerca de 80% dos estandes para exposição”, adianta.

Mais de 600 expositores devem ocupar as estruturas. São empresas de máquinas agrícolas, insumos e serviços agrícolas, agroenergia, fazendas, construção civil, concessionárias de veículos, associações e cooperativas, instituições bancárias, órgãos públicos da esfera federal, estadual e municipal, entre outros ligados ao setor agropecuário. Em 2016 o volume de negócios realizados durante a feira foi de mais de R$ 450 milhões.

Regulamento

Garcia informa ainda que é importante que os expositores vejam o regulamento geral para a participação Agrotins, que está disponível no sitio http://agrotins.to.gov.br/regulamento/.