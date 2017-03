O prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano (PDT), anunciou, em reunião realizada nesta última quinta-feira, 9, aos secretários, vereadores e lideranças municipais a criação de uma Agenda Positiva para o ano de 2017. De acordo Jairo Mariano após a reestruturação da equipe da gestão municipal, realizada nos últimos 60 dias, o foco será atender de forma rápida e eficaz as demandas dos cidadãos em todas as regiões do município de Pedro Afonso. A agenda contará com ações que incluem desde a retomada e entrega de obras a realização projetos que envolvem todas as secretarias e devem ser desenvolvidos semanalmente pela gestão.

Na próxima sexta-feira, 17, durante a manhã, serão entregues à população do Distrito de Porto Real a quadra coberta e uma ambulância que atenderá os moradores do distrito, além da Agrovila Bom Tempo e Rio Negro. Também será inaugurada o Centro Comunitário do Micro e Pequeno Agricultor, localizado no setor Castanheira, onde será instalada a Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pecuária.

Ainda no dia 17, a prefeitura fará apresentação oficial das carretas dos projetos Sesc Saúde Mulher e OdontoSesc, que oferecerão atendimento odontológico e exames preventivos para a saúde das mulheres, como Papanicolau e mais de 2 mil mamografias.

Entre obras que farão parte da agenda estão a praça do Setor Santo Afonso, a pavimentação asfáltica, duas escolas e a creche do setor Aeroporto II, além da quadra poliesportiva no setor Canavieiras. Outras obras como o Centro Cultural, novas instalações da Secretaria de Educação, a construção do Estádio Municipal Ricardão e a pavimentação asfáltica do setor Bela Vista II também estarão na agenda da gestão.

Dando início a agenda, o prefeito Jairo Mariano assinou a autorização para licitação das obras de infraestrutura asfáltica e construção da galeria de águas pluviais do Setor Maria Galvão. Avaliada em R$ 900 mil, o recurso para a obra, que deve contar também com calçamento e sinalização de transito, foi destinado pelo Ministério das Cidades.

Também foi assinado a autorização de abertura de processo licitatório para a construção do campo de Futebol Society na Praça Luis Rocha, com recursos destinados pelo Ministério do Esporte no valor de R$ 247 mil.

“Já estamos com obras em andamento, como a Praça Antônio de Sousa Aguiar, em frente a igreja Santo Afonso, o centro cultural e secretaria da educação, duas escolas e a creche no Setor Aeroporto II. Acredito que nesses 4 anos teremos muitas novidades para a comunidade através de serviço e obras de qualidade, pois é isso que eles esperam da gestão”, destacou Jairo Mariano.

Pedro Afonso 170 anos

O prefeito Jairo Mariano informou que a Prefeitura de Pedro Afonso lançará, nas próximas semanas, o calendário completo da programação em homenagem aos 170 anos de fundação de Pedro Afonso. As ações do calendário devem ser distribuídas por todo o ano com projetos, atividades em as áreas do município, além de obras e serviços que beneficiarão a comunidade com mais qualidade de vida.