O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins (Fieto) participou nesta sexta-feira, 10/03, da abertura do seminário Um Mundo em Transformação que reuniu prefeitos municipais, gestores públicos e autoridades políticas em Palmas para tratar de assuntos como inovação, gestão, comunicação e turismo como fatores de desenvolvimento.

O evento foi promovido pelo Sebrae em parceria com federações (Fieto, Fecomércio e Faet), Tribunal de Contas (TCE) e Associação Tocantinense de Municípios (ATM). Para falar sobre os temas propostos participam do seminário, que vai até o final da tarde desta sexta-feira, o ex-ministro de Turismo, Vinícius Lages, o prefeito de Blumenau (SC), Napoleão Bernardes, o consultor e Especialista em Inovação, Cláudio Forner, o superintendente do Sebrae Tocantins, Omar Hennemann e o jornalista, consultor de Media Training, Estevão Damázio.

Na abertura do evento, Pires falou sobre o desafio da inovação nos processos, produtos e na gestão, fator que deixou de ser uma pauta exclusiva da iniciativa privada para se tornar uma necessidade também na gestão pública. “Inovar passou a ser prioritário, senão vital nas empresas e instituições públicas. Há pouco tempo um gestor público conseguia recursos com muito mais facilidade, mas isso tem mudado bastante. A regra agora é fazer mais com menos”, avaliou o presidente da Fieto.

O prefeito municipal de Pedro Afonso e presidente da ATM, Jairo Mariano (PDT), também destacou a necessidade de “buscar alternativas com criatividade para empreender novas ações na gestão municipal”. Segundo ele, o encontro e suas palestras vem trazer aos prefeitos, primeiras damas, secretários e integrantes da prefeitura um conhecimento que nesse momento é crucial para a melhoria das gestões.

Pedro Ferreira, presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Tocantins, reforçou que os prefeitos são parceiros nessa transformação pretendida pelo seminário que busca ser “o dia da transformação” e levar até este público as formas de parcerias possíveis com o Sebrae Tocantins e apoiadores.

A senadora Kátia Abreu, a vice-governadora, Claúdia Lelis, a prefeita interina de Palmas, Cinthía Ribeiro, o deputado federal, Irajá Abreu, os deputados estaduais, Paulo Mourão e Alan Barbiero, o presidente interino do TCE, conselheiro Severiano Costandrade, o presidente da FAET, Paulo Carneiro e o presidente da Fecomércio, Itelvino Pisoni participaram da abertura do evento que seguiu com a primeira palestra do evento sobre o turismo como fator de desenvolvimento proferida por Vinícius Lages.

A programação da manhã foi encerrada com a palestra de Napoleão Bernardes, jovem prefeito de Blumenau/SC que veio mostrar as ações do município. Bernardes ganhou o Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae em 2106. A ocasião também foi de reconhecimento para o ex-presidente e prefeito, João Emídio Miranda, que recebeu o Troféu Sebrae Arara-Azul pelo brilhante desempenho à frente da ATM.

Os superintendentes estaduais de instituições financeiras como o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia também participam do seminário apresentando as possibilidades de negócios com os municípios. A programação vai até às 17h30.

Confira a programação do período da tarde:

Programação

14h Omar Hennemann - Superintendente do Sebrae Tocantins

Palestra: O Sebrae: Agência de desenvolvimento

14h30 Cláudio Forner - Consultor e Especialista em Inovação

Palestra: Inovação é a palavra de ordem

15h30 Apresentação das Instituições Bancárias Oficiais

Produtos e ações de interesse dos poderes públicos municipais

16h30 Estevão Damázio - Jornalista - Consultor de media training

Palestra: Como se comunicar com excelência

17h30 Encerramento