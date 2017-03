Foi publicado no Diário Oficial n° 4.822 o edital que regulamentará o processo seletivo para contratação de instrutor e conteudista de cursos promovidos pela Universidade Corporativa do Tocantins – Unicet. Os servidores poderão se inscrever de 13 a 19 de março, na plataforma da Unicet.

Os interessados devem ficar atentos aos requisitos a serem preenchidos para se tornar um instrutor e/ou conteudista dos cursos de Relações Humanas com ênfase na Qualidade dos Serviços Públicos e Redação Oficial.

Além disso, é pré-requisito que o servidor do executivo estadual esteja cadastrado no Sistema de Gestão Acadêmica, no Portal do Servidor: http://sistemas.secad.to.gov.br/portal/login/.

Os instrutores e conteudistas são colaboradores remunerados do processo educacional da Unicet, corresponsáveis pela realização das capacitações.

Instrutor é aquele que, detém conhecimento e experiência em assuntos com os quais trabalha, bem como em metodologia, didática e condução de grupos, agindo como mediador entre o conteúdo e o treinando.

Além disso, necessita de experiência com recursos audiovisuais, e midiáticos, além de capacidade redacional para alimentação da plataforma online e participação nos fóruns, quando solicitado.

Conteudista é aquele responsável pela preparação de todo material didático presencial e/ou EaD, incluindo a elaboração/adequação do conteúdo e atividades de fixação, conforme requisitos exigidos pelos cursos ou eventos autorizados pela Unicet.