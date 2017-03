Após trabalho investigativo, a Polícia Civil da 6ª Delegacia Regional de Paraíso (6ª DRPC) cumpriu na manhã desta terça-feira, 14, um mandado de prisão em desfavor de Jacir G., 64 anos, em Porto Nacional/TO. Ele é acusado de ter violentado sexualmente quatro crianças, entre oito e onze anos de idade, no mesmo município.

De acordo com o delegado da 6ª DRPC, José Antônio da Silva, as investigações iniciaram após um registro de Boletim de Ocorrência no dia 21 de fevereiro em Nova Rosalândia. “A mãe de uma menor registrou o B.O informando que sua filha estava sendo ameaçada por Joseane S. G. 34 anos. Ela contou que Joseane levava sua filha, de Nova Rosalândia, para realizar serviços domésticos em Porto Nacional, e que, naquele dia, a criança estava chorando e falando que não queria ir. Após tomar conhecimento do fato, desconfiamos e pedimos que fosse feito exame de corpo delito na menina, constatando resultado positivo para conjunção carnal”, afirma o delegado.

Com o resultado do exame, no dia 23 de fevereiro, a Polícia Civil ouviu novamente a menina, que contou para a autoridade policial que era levada à casa de Jacir G., em Porto Nacional por Joseane, e lá era abusada sexualmente pelo homem. “Ouvimos também a mãe da criança, que nos informou que Joseane também levava uma filha de sua prima à Porto Nacional. Fomos atrás da família desta outra menor, que confirmou o abuso sexual”, conta o delegado.

Após duas semanas de investigações, na quinta-feira, 10, foi pedido um mandado de prisão preventiva em desfavor de Joseane. O mesmo foi cumprido na manhã do dia seguinte, em Nova Rosalândia. “Após ser presa, Joseane confessou que levava as crianças à Jacir G., afirmando ainda haver outras duas vítimas, também de Nova Rosalândia. A Polícia Civil foi atrás das menores, e, após o exame de corpo delito, foi confirmado o ato sexual em ambas”, conta a autoridade policial, afirmando ainda que a Polícia Civil trabalhou diuturnamente no caso durante todo o final de semana.

Na segunda-feira, 13, foi pedido um mandado de prisão em desfavor de Jacir G., que foi cumprido na manhã desta terça-feira, 14, na casa dele. “Apreendemos seu celular com fotos de uma das menores. As investigações indicam que Jacir tenha abusado entre duas a seis vezes, cada uma das quatro meninas”, completa José Antônio.

Joseane S. G. se encontra recolhida na Cadeia Pública de Lagoa da Confusão. Já Jacir G. será encaminhado a Cadeia Pública de Cristalândia e ambos irão responder pelo crime de estupro à vulnerável.