O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) realizou na noite desta última segunda-feira, 13, a solenidade de formatura da primeira turma do Curso Técnico em Florestas. O evento aconteceu no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) em Palmas/TO, além de amigos e familiares dos 8 formandos, participaram o presidente Paulo Carneiro, o secretário executivo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar Brasil), Daniel Carrara, a superintendente do Senar/TO, Rayley Luzza, o superintendente da Faet, Frederico Sodré, o diretor da Escola Técnica de Florestas Vicente Filho, professores e presidentes de sindicatos rurais e convidados.

O secretário executivo Daniel Carrara, presidiu a abertura oficial da cerimônia de certificação dos alunos, e disse que essa turma foi a realização de um grande projeto. “É uma sensação de dever cumprido quando devolvemos à comunidade profissionais habilitados, dos quais muitos deles já estão comprometidos com o setor. Com isso, estamos criando um novo tempo para impulsionar ainda mais o Agronegócio Brasileiro, já que o setor exige uma demanda crescente por profissionais capacitados para atender os novos empreendimentos”, comentou o secretário.

O presidente do Sistema Faet/Senar, Paulo Carneiro, falou da satisfação da instituição de levar saber e conhecimento para os jovens, declarou o orgulho que sente em acompanhar o interesse e o engajamento de cada um dos formandos. “Através das atitudes de cada técnico qualificado, esperamos que o Senar continue transformando vidas através do aprendizado e fazendo a diferença no o dia a dia de cada um”, destacou o Presidente.

Para Rayley Luzza, a formatura dessa turma é um marco na história do Senar, “é um sonho realizado haja visto se tratar do primeiro e único curso Técnico do Senar em todo o Brasil. Isto muito nos orgulha e nos proporciona muita satisfação e força para continuarmos avançando nesse caminho da educação Formal”, declarou a superintendente.

A oradora da turma, Thaynan Rodrigues Primo, relembrou o dia-dia das aulas e deixou como mensagem aos colegas a necessidade de que reconheçam em sua profissão a importância do agro para o País. “O nosso conhecimento é importante para o processo de evolução do agronegócio e enquanto técnicos podemos contribuir para que o setor conquiste cada vez mais respeito e avanços”, destacou Thaynan.