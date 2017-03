Em sessão solene nesta quarta-feira, 15, a Assembleia Legislativa rendeu homenagem póstuma ao ex-governador de Goiás, Henrique Santillo. A proposta partiu do deputado Wanderlei Barbosa (SD), que também é autor de projeto que denomina trecho da TO-050 de Rodovia Governador Henrique Santillo, cuja sanção ocorreu no final de 2016, pelo governador Marcelo Miranda (PMDB).

Para Wanderlei, o apoio do então governador de Goiás, Henrique Santillo, teve importância decisiva para a emancipação do Tocantins. “Acho necessário reconhecer a participação de todos aqueles que, ao longo de décadas, ajudaram na luta pela criação do Estado do Tocantins. E é por isso que fazemos essa homenagem a Henrique Santillo, reconhecidamente uma das grandes personalidades desse processo histórico ”, destacou Barbosa.

Ainda em seu discurso, o deputado cobrou a recuperação do Palacinho, antiga sede do Governo do Tocantins, e defendeu a colocação de uma foto do ex-governador Santillo entre os nomes que lutaram pela emancipação do Estado.

Já o governador Marcelo Miranda afirmou que Santillo foi visionário ao dar as condições para a criação do Tocantins. O governador, ao citar diversos personagens da luta pela divisão de Goiás, lembrou inclusive da importância do então deputado federal e ex-governador Siqueira Campos, que para ele, teve fundamental importância em todo o processo.