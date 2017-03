Uma sessão solene conduzida pelo deputado Toinho Andrade (PSD) homenageou, na manhã desta quarta-feira, 15, o ex-governador de Goiás, Henrique Santillo. A solenidade foi marcada pelo resgate da história da criação do Estado do Tocantins e pela entrega da placa de homenagem que denominou “governador Henrique Santillo” a rodovia TO-050, que liga Palmas a Silvanópolis. O autor da proposição foi deputado Wanderlei Barbosa (SD).

Em nome da família, o irmão de Henrique Santillo, Ademar Santillo fez um discurso destacando os principais fatos da história de luta que culminou com a criação do Estado. Ademar lembrou sua participação, junto com Henrique, na luta pela redemocratização do país e afirmou que emancipação do Tocantins foi a melhor solução para o antigo norte goiano.

Ademar também falou da alegria de rever antigos companheiros, como Derval de Paiva e Paulo Sidney, destacando seus esforços para o desenvolvimento da região. Também citou nomes como os de Totó Cavalcante, Brito Miranda, Dolores Nunes e Darci Coelho, os quais, segundo ele, foram importantes líderes no referido processo.

Participaram da sessão solene o governador, Marcello Miranda (PMDB), a vice-governadora, Cláudia Lélis (PV), o prefeito de Paraíso do Tocantins, Moisés Avelino (PMDB), lideranças políticas do Estado, amigos e familiares do homenageado.

Perfil do Homenageado

Henrique Santillo nasceu em Ribeirão Preto (SP), em 23 de agosto de 1937. Foi vereador, prefeito, deputado estadual, senador da República, conselheiro e presidente do Tribunal de Contas de Goiás, médico e Ministro da Saúde. Eleito governador de Goiás em 1986, escalou uma equipe para acompanhar, orientar e trabalhar junto com líderes políticos que estavam à frente do Movimento pela divisão territorial do Estado de Goiás, a Conorte (Comissão de Estudos dos Problemas do Norte Goiano). Faleceu no ano de 2002.