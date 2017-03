Para oficializar a afiliação como retransmissora da Cultura, a TV Graciosa, canal 38, traz a Palmas nesta quinta-feira, 16, Rolando Boldrin, um dos maiores ícones da televisão brasileira para o coquetel de lançamento da mais nova TV do Estado. Rolando Boldrin é um dos maiores divulgadores da música sertaneja brasileira e está à frente do Programa “Sr Brasil”, que vai ao ar todos os domingos às 10h da manhã pela TV Cultura.

Por meio da TV Graciosa em Palmas/TO, a TV Cultura está presente nas cinco regiões do Brasil, 126 milhões de pessoas têm acesso ao sinal da TV Cultura em canal aberto. Com as parcerias firmadas com 95 afiliadas, a emissora salta de 25 para 26 estados, levando o sinal a mais de dois mil municípios. Com essa cooperação, além de expandir sua programação nacional, a TV Cultura tem a oportunidade de dialogar com as mais diversas realidades e culturas brasileiras, valorizando em seus programas notícias regionais e conteúdos produzidos pelos canais parceiros.

Mantida pela Fundação Padre Anchieta, a TV Cultura alimenta outros canais de comunicação como as rádios Cultura FM e Cultura Brasil, MultiCultura Educação, Univesp TV e TV Ra Tim Bum, levando ao ar programas de qualidade para os mais diversos públicos. Educação, jornalismo, cidadania e serviços, dramaturgia, cultura e arte, música, juventude e infância e meio ambiente são as prioridades de suas emissoras.

Antes de formalizar parceria com a TV Graciosa, a emissora paulista deu provas disso, com veiculação de reportagens locais em seus telejornais em âmbito nacional como: o lançamento do documentário dos “Jogos Mundiais dos Povos Indígenas” e, a mais recente reportagem, retratando aspectos ambientais, turísticos e históricos da Serra de Lajeado, exibida no programa Repórter Eco no domingo, 12.

Os veículos ligados à Fundação Padre Anchieta ainda dão espaço para a experimentação, e buscam novas linguagens e formatos, com o objetivo de informar e promover o aprimoramento educativo e cultural de telespectadores e ouvintes. Também têm como princípio dar apoio à produção independente, aos programas regionais e à exibição de obras cinematográficas brasileiras, levando ao público o conhecimento e a diversidade cultural.

Ter Cultura em Palmas pega bem, e não foi por acaso que, para se filiar ao canal, a direção da TV graciosa realizou pesquisa espontânea para saber a opinião do público sobre qual programação ideal em canal aberto estava faltando em Palmas, a TV Cultura foi a mais apontada na opinião pública.

Rolando Boldrin

