O Rally da Safra 2017, principal expedição técnica para monitoramento da safra de grãos no Brasil, vai a campo avaliar a soja nas regiões do Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia). A Equipe 8 do projeto permanecerá nos quatro Estados de 18 a 24 de março, com a expectativa de encontrar melhores condições de lavouras que as observadas no ano passado. Os técnicos vão percorrer propriedades com objetivo de avaliar potencial produtivo das lavouras, percentual de transgênicos, características físicas e nutricionais da soja, níveis de fertilidade do solo, presença de pragas, doenças e plantas daninhas, entre outros dados, além de entrevistar produtores das regiões visitadas.

A última Equipe a campo para avaliar a soja chega ao Oeste da Bahia no sábado (18/03). Os técnicos ficarão dois dias na região e depois vão a campo para verificar lavouras nas regiões de Bom Jesus, Cristino Castro e Uruçuí (PI), Balsas e Tasso Fragoso (MA), Pedro Afonso e Porto Nacional (TO).

No Brasil, a estimativa de safra, a ser confirmada durante as visitas às lavouras, é de uma produção de 107,8milhões de toneladas de soja com viés de alta, segundo projeção da Agroconsult divulgada em meados de fevereiro. “Esperamos uma boa safra, principalmente no Mato Grosso, onde as condições climáticas estão melhores que no ano passado”, afirma André Pessôa, coordenador geral do Rally da Safra e diretor da Agroconsult, organizadora da expedição.

Novidade

Nesta edição do Rally da Safra 2017, os técnicos ampliarão a permanência no campo, ficando de janeiro a agosto entre o trabalho de levantamento nas lavouras e 15 eventos regionais com produtores do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás, Bahia, Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Serão oito equipes em campo para avaliar amostras de soja e três para verificar o milho segunda safra, em um total aproximado de 85 mil quilômetros percorridos. Mais de 1.000 lavouras serão avaliadas em 12 estados brasileiros que correspondem por 95% da área de produção de soja e 85% da área de produção de milho safrinha.

Organizado pela Agroconsult, o Rally da Safra 2017 chega à 14ª edição com patrocínio do Banco Santander, Bayer, Monsanto, Pirelli, VLI, Volkswagen, Yara e com apoio da Aprosoja MT, Agrosatélite, FIESP, Fundação Agrisus e Impar Consultoria no Agronegócio. O trabalho das equipes e o roteiro completo da expedição poderão ser acompanhados pelo site www.rallydasafra.com.br