Nesta sexta-feira, 17, é o último dia de inscrições para a primeira turma de “Marketing Pessoal e as Oportunidades”, no Sine de Taquaralto. As aulas acontecerão de 20 a 24 de março no núcleo do Sine localizado na Av. Tocantins, Quadra 09, lote 07. O Sine Tocantins capacitou mais de três mil trabalhadores em 2016, e este ano a unidade de Taquaralto, também oferecerá cursos.

A diretora interina do Sine Tocantins, Glaúcia Branchina disse que é fundamental para trabalhador ter acesso aos cursos próximo à sua casa e a região onde procurará emprego: “nossa intenção é ampliar o acesso dos trabalhadores à capacitação para que eles estejam aptos ao mercado de trabalho”, disse.

Os interessados devem procurar o Sine munidos de documentos pessoais, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço. Os cursos são oferecidos aos trabalhadores com idade igual ou superior a 16 anos e estão disponíveis 20 vagas.

Com carga horária de 20 horas, o curso de Marketing Pessoal aborda temas como o poder da comunicação, aparência, motivação, como conquistar e manter um emprego, entre outros assuntos.