O presidente do PSDB/TO, senador Ataídes Oliveira, assegurou que no próximo dia 10 de abril as unidades de saúde do Tocantins vão receber 35 mil doses de vacina contra febre amarela e hepatite B. Foi o próprio ministro da Saúde, Ricardo Barros, quem firmou esse compromisso em audiência concedida ao senador Ataídes e ao prefeito de Araguatins, Cláudio Santana, no mês passado.

“A população não pode, de modo algum, ficar sem essas vacinas, ainda mais em pleno surto de febre amarela, uma doença que coloca em risco principalmente quem mora em áreas rurais ou de mata, tão comuns no nosso Estado”, argumentou o presidente do PSDB/TO.

Falta gestão

Ataídes aproveitou para reforçar as críticas ao atendimento público de saúde no Tocantins, reafirmando que “não falta dinheiro para a saúde no nosso Estado, o que falta é gestão, é vontade política”.

O parlamentar considera inaceitável que 92% dos recursos orçamentários destinados para a área de saúde sejam usados para pagamento de pessoal. “O caos na saúde pública é um dos resultados de a máquina estatal ter sido transformado em cabide de empregos pelo governo estadual”, alfinetou.