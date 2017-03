Policiais civis da 7ª Delegacia Regional de Colinas do Tocantins, sob o comando da delegada Olodes Maria Oliveira Freitas, prenderam, na tarde desta quinta-feira, 16, quatro suspeitos de integrar uma associação criminosa especializada em roubo a bancos, que agia na região norte do Tocantins. Conforme a delegada, a prisão de Lucas F. V. S., 22 anos, Leandro L.S., 19 anos, Gilmar A. S., 25 anos, bem como a apreensão de um adolescente infrator, se deu após a quadrilha roubar a agência dos Correios de Bernardo Sayão, no final da manhã dessa quinta-feira.

Ainda segundo a delegada, a quadrilha já estava sendo investigada pelo Núcleo de Inteligência da 7ª DRPC, há cerca de dois meses, devido à existência de fortes indícios de que os homens estariam praticando roubos a instituições financeiras do norte do Estado.

“Por meio de um intenso trabalho de investigação, conseguimos identificar alguns integrantes da associação criminosa e estávamos monitorando as atividades do grupo, quando obtivemos informações de que o bando poderia praticar um assalto a uma instituição financeira da região. Dessa maneira, mobilizamos nossas equipes e com apoio da Polícia Militar, conseguindo interceptar os criminosos poucos minutos após os mesmos cometer o assalto ao Correio de Bernardo Sayão”, ressaltou a delegada.

Durante a fuga, os suspeitos roubaram um veículo, e foram perseguidos pelos policiais, que foram recibos a tiros ao se aproximarem do veículo. As equipes da Polícia Civil conseguiram abordar e prender os quatro suspeitos.

Em poder dos homens, foram apreendidos dois revólveres calibre 38; 14 munições intactas do mesmo calibre, algumas jóias, vários maços de cigarro, além da quantia de Rnt mil, roubados da Agência dos Correios.

Os suspeitos foram conduzidos à sede da 7ª DRPC. Lucas, Leandro e Gilmar foram autuados por roubo, associação criminosa e corrupção de menor. O adolescente infrator foi indiciado por ato infracional análogo ao crime de roubo e entregue aos cuidados da Vara da Infância e da Juventude de Colinas. Após os procedimentos legais, os três suspeitos foram recolhidos à carceragem da Cadeia Pública de Colinas, onde permanecerão à disposição do Poder Judiciário.