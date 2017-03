Mais uma unidade dos correios foi vítima da ação de bandidos no Tocantins. Na manhã desta quinta-feira, 16, três meliantes armados renderam o guarda e o único funcionário presente na agência de Bernardo Sayão.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos do Tocantins (Sintect/TO), os bandidos levaram a arma do guarda, um celular e o dinheiro que estava no caixa e só não levaram o montante do cofre da agência porque o mesmo só está programado para abrir na sexta-feira.

De acordo com o sindicato, os assaltantes saíram da agência e pararam um carro que passava pela avenida, renderam o dono do veículo e roubaram o carro.