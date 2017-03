Servidores comissionados integrantes do Partido dos Trabalhadores (PT) foram exonerados de cargos nas secretarias de Cidadania e Justiça; da Agricultura e Pecuária; e da Educação, Juventude e Esportes. As exonerações constam no Diário Oficial do Estado dessa quinta-feira, 16.

Maria Vanir Ilídio, exonerada do cargo de diretora de Direitos Humanos da Secretaria de Cidadania e Justiça, disse nesta sexta-feira, 17, ter sido surpreendida com a publicação e afirmou se tratar de perseguição política, relacionada às eleições internas que serão realizadas para definir o comando do PT no Tocantins. “Eu vejo isso como perseguição e, pior ainda, vindo de dentro do próprio partido”, disse.

De acordo com a ex-diretora, todos os servidores exonerados compõem a chapa encabeçada pelo deputado estadual José Roberto Forzani, que tem tido uma postura crítica ao Governo do Estado na Assembleia Legislativa. Por sua vez, a Cidadania e Justiça é comandada pela também petista Gleidy Braga, que faria parte de um grupo opositor ao de José Roberto nas eleições internas da legenda.

“Eu fui pressionada pela secretária a participar da chapa dela, mas optei por não entrar em nenhuma chapa na eleição para presidência estadual. Decidi que entraria apenas na chapa para a eleição municipal”, disse Vanir, acrescentando que a chapa que compõe em nível municipal também é ligada ao grupo de Zé Roberto.

Direitos Humanos

Vanir Ilídio se disse preocupada com o desmonte do setor de Direitos Humanos na administração estadual. Segundo ela, em novembro do ano passado foram exonerados servidores que ocupavam cargos de gerencia, o que já representava desfalque para a condução dos trabalhos. Agora, cresce o impacto coma exoneração da direção. Ainda segundo ela, o Conselho de Direitos Humanos se reunirá na tarde desta sexta-feira para elaborar um documento pedindo ao Governo mais atenção à política de direitos humanos no Estado.

O outro lado

O Conexão Tocantins entrou em contato com a secretária Gleidy Braga, mas ela optou por não se manifestar sobre o assunto.