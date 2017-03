Fogo atingiu parte de coluna do secador de grãos

Um incêndio atingiu parte de um silo de grãos em Figueirópolis, sudeste do Tocantins. Os bombeiros de Gurupi foram acionados às 00:20h da madrugada desta segunda-feira, 20, para combater as chamas que atingiram uma pequena quantidade de soja e uma coluna de secador de grãos.

O incêndio ocorreu nas instalações da AMAGGI, localizada na entrada de Figueirópolis. O combate ao fogo foi iniciado por funcionários da empresa com a ajuda de extintores de incêndio. Eles ainda fizeram a retirada dos grãos que estavam no estocador. “As equipes chegaram rapidamente e conseguiram controlar a situação, mas a atuação dos funcionários foi fundamental para que o fogo não se alastrasse”, ressaltou o capitão Welington de Souza Moura, subcomandante do 3º batalhão dos bombeiros de Gurupi.

"Para esse tipo de caso é importante limitar a área do incêndio retirando objetos que possam gerar a propagação do fogo, fazer o isolamento do local, impedindo a entrada de curiosos e resfriar área atingida", orientou o Capitão Moura.