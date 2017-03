O deputado Paulo Mourão (PT) esteve no município de Brejinho de Nazaré, a 115 km de Palmas, na sexta-feira, dia 17, quando assinou duas importantes emendas para promover o desenvolvimento sustentável e estimular a produtividade da agricultura familiar de pequenos produtores do ramo de piscicultura do município. Paulo Mourão assinou uma emenda no valor de R$ 450 mil para implantação do Parque Aquícola de Brejinho de Nazaré, que deve impulsionar a economia local.

Uma boa notícia para os pequenos produtores da colônia de pescadores da região. O parque será implantado numa parceria do município de Brejinho de Nazaré, Embrapa, Sebrae e Ruraltins. Na ocasião da assinatura da emenda, o diretor executivo da empresa Bonutt Fish (instalada em Aliança), Eduardo Serra Verde fez o compromisso de comprar, a preço de mercado, toda a produção de pescado do parque. “É uma parceria que pode ser feita da seguinte forma: com consórcio integrado direto com a indústria, aonde forneceremos ração, assistência técnica, alevinagem e o acompanhamento da produção, com garantia de comprar tudo que for produzido, como também eles podem produzir por conta própria e o produto deles, tendo a qualidade que a nossa empresa necessita, será comprado a preço de mercado”, garantiu Eduardo.

Outra emenda assinada por Mourão, no valor de R$ 100 mil, será aplicada na implantação do Sisteminha Embrapa de Produção Integrada, fomentando a agricultura familiar de cerca de 100 famílias. Este sistema utiliza um tanque simples de piscicultura, integrado a um galinheiro, uma horta e até uma plantação de milho, por exemplo, reutilizando a água do tanque, o que reduz os custos de produção e aumenta a oferta de alimentos. “Para Brejinho de Nazaré será o pontapé de uma virada muito grande, tanto o Sisteminha como o Parque Aquícola. Em quatro anos, quando estiver terminando nosso mandato, terá mudado a situação geral da cidade, em termos de geração de emprego e renda, estabilidade econômica mesmo”, destacou a prefeita Miuki Yashida.

O Sisteminha foi criado no nordeste e está sendo adotado por outras regiões. A ideia é integrar a produção de peixes com a produção de hortaliças, outras culturas ou a criação de animais, economizando água. Paulo Mourão destacou sua preocupação com o desenvolvimento do Estado e com a inclusão das pessoas no processo produtivo. “É preciso dar oportunidade para as pessoas, o tocantinense é capaz, determinado ao trabalho e quer produzir, só precisa de apoio e oportunidade”, afirmou.

Este é um projeto piloto que deverá ser implantado em outros municípios. O deputado anunciou também que destinará emenda para Lagoa da Confusão, onde será implantado o segundo projeto nos moldes do Sisteminha Embrapa.