Com necessidades de estímulos precoces e acompanhamento até os três anos, preconizados pelo Ministério da Saúde, os pacientes portadores de Síndrome de Down recebem tratamento físico e intelectual nos Centros de Reabilitação (CERs), localizados nos municípios de Palmas, Porto Nacional, Araguaína e Colinas do Tocantins.

Nos Centros, os pacientes contam com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiro, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, neurologista, ortopedista, pediatra e clínica geral. Para ter acesso à assistência, a pessoa deve ser encaminhada pela Unidade Básica de Saúde, que enviará a solicitação à Regulação do município e esta agendará, no Serviço de Regulação do Estado, o atendimento. “Aqui na Capital, se a criança nascer no Hospital e Maternidade Dona Regina, for encaminhada pelo Hospital Geral de Palmas (HGP) ou pelo Hospital Infantil, ela não precisa de regulação”, explica a fisioterapeuta e supervisora do CER de Palmas, Dayanna Ferreira de Souza Marin.

Todo novo paciente é avaliado pela equipe multiprofissional que indica o tipo de acompanhamento necessário. “Temos pacientes que fazem fisioterapia, outros, que têm acompanhamento com fonoaudióloga e ainda alguns que são acompanhados com terapia ocupacional”, explica Dayanna.

Desde os quatro meses o pequeno Samuel recebe atendimento no Centro de Reabilitação de Palmas. A mãe dele, Suzana Souza, leva o filho duas vezes por semana para consultas com fisioterapeuta e fonoaudiólogo. “Quando a médica me deu a notícia, assim que ele nasceu, tomei um susto. O exame foi feito para confirmar e logo em seguida já encaminharam ele para o CER. Eu gosto bastante do atendimento que ele recebe aqui, percebi o desenvolvimento dele melhorando e a coordenação motora também”, contou, quanto o pequeno se divertia com o atendimento das profissionais.

A mãe ainda reforçou que o preconceito precisa ser trabalhado na sociedade. “Eu percebo um pequeno atraso nele, mas é quase imperceptível. Trato ele normalmente, porque é uma criança normal que dependem do estímulo e apoio da família. A sociedade precisa mudar o comportamento com relação ao preconceito”, ressaltou.

Dia Internacional

Estabelecido pela Down Syndrome Internacional, na pessoa do geneticista da Universidade de Genebra, Stylianos E. Antonorakis, e posteriormente referendada pela Organização das Nações Unidas em seu calendário oficial, o dia 21 de março foi escolhido para ser o Dia Internacional da Síndrome de Down, com a finalidade de dar visibilidade ao tema, reduzindo o preconceito.

A Síndrome de Down foi descoberta em 1862. Ela não é uma doença e não impede, de maneira nenhuma, que o indivíduo tenha uma vida social normal. Criança com Síndrome de Down tem que ser matriculada em escola regular, pois essa convivência é extremamente saudável para todos, e é a conduta mais eficiente para o aprendizado pedagógico que se torna um pouco mais demorado, mas acontece.

Especificidades

O diagnóstico da síndrome traz algumas especificidades, como, por exemplo, a cardiopatia em aproximadamente 50% dos casos. Em alguns casos, também são diagnosticados problemas de audição e/ou visão e atraso no desenvolvimento intelectual e da fala. “Estas questões devem detectadas e tratadas o quanto antes, pois fazem toda diferença no desenvolvimento. O importante é que estimule estas pessoas a terem seus sonhos e adquirir sua autonomia”, destacou a Dayanna.

CER no Tocantins

Centro Estadual de Reabilitação de Palmas

Situado na 203 sul, Av LO-05, APM-02, ao lado da Casa de Apoio Vera Lúcia

Após encaminhamento do médico, o usuário irá procurar a Secretaria Municipal de Saúde. Este CER atende a região de saúde do Capim Dourado, Ilha do Bananal e Cantão.

Centro Estadual de Reabilitação de Araguaína

Situado na Rua Professora Maria Lina - Quadra 13 S/N Setor Anhanguera

Atende as regiões de saúde Médio e Norte Araguaia, Bico do Papagaio, Cerrado do Tocantins Araguaia

Centro Estadual de Reabilitação de Porto Nacional

Situado na Avenida Murilo Braga, nº 1592 - Centro

Atende a região de saúde Amor Perfeito e Sudeste

Centro Especializado em Reabilitação – CER II – Colinas

Situado na rua: 14, quadra 03 S/Nº Setor Oeste. Atende as regiões de saúde do Cerrado Tocantins e Médio Norte Araguaia de Bico do Papagaio.