Na próxima quarta-feira, dia 22, é comemorado o Dia Mundial da Água, ocasião em que as reflexões sobre os cuidados com esse recurso indispensável à vida ganham ainda mais destaque. Aproveitando a oportunidade, a Odebrecht Ambiental transmite, às 16 horas, em sua página no Facebook, um bate-papo ao vivo com a médica Lígia Albuquerque sobre saneamento, água e doenças relacionadas - como as de veiculação hídrica e aquelas transmitidas pelo mosquito Aedes Aegypti. Para participar, basta entrar na página da Odebrecht Ambiental no Facebook (facebook.com/odebrecht.amb) no horário da transmissão.

A transmissão da próxima quarta-feira encerra a série “Vamos Falar de Saúde e Saneamento?”, idealizada pela concessionária na Internet. Foram nove vídeos educativos e dois programas transmitidos ao vivo pelo Facebook, que abordaram temas como a relação entre saúde e saneamento e outras questões ligadas diretamente à água, como higiene e hidratação.

O live de estreia foi todo dedicado às doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, como a dengue, a zika e a chikungunya. Segundo a Dra. Ligia, a ideia desse último programa é falar um pouco de cada um desses temas, respondendo as perguntas envidas durante a transmissão. “Embora a água faça parte do nosso cotidiano, ainda há muita dúvida sobre como ela se relaciona com a nossa saúde. O Dia Mundial da Água é uma ótima oportunidade para refletirmos sobre a importância da água no nosso dia”.

A médica irá responder as perguntas ao vivo e, depois de encerrado o bate-papo, o programa estará disponível nas redes sociais para aqueles que não tiveram a possibilidade de acompanha-lo ao vivo.

Dia Mundial da Água

O Dia Mundial da Água foi uma data instituída pela Organização das Nações Unidas em 1992. Naquele ano, a ONU divulgou a chamada Declaração Universal dos Direitos da Água, que tem como objetivo mostrar a responsabilidade de todos na preservação deste recurso. O documento apresenta uma série de medidas, sugestões e informações que servem para despertar a consciência ecológica da população e dos governantes para a questão da água.