O deputado Paulo Mourão (PT) passou o sábado, dia 18, percorrendo três municípios da região central do Tocantins para fazer a entrega de ambulâncias, adquiridas com emendas parlamentares de sua autoria e para conhecer as demandas locais, a fim de buscar as soluções. Em Chapada de Areia, a 90 km de Palmas, Paulo Mourão entregou as chaves de uma ambulância que vai atender a população do município e discutiu, com a prefeita Maria de Jesus Varão (PPS), secretários, vereadores e a própria comunidade acerca das necessidades locais, especialmente nas áreas de saúde e educação.

A secretária de Saúde, Paulo Sabrinne, expôs a necessidade de realizar exames laboratoriais no município, ficando acertado que uma nova emenda será destinada pelo deputado para esta finalidade. O encontro ocorreu na Câmara Municipal e foi muito proveitoso. Paulo Mourão insistiu na importância de investimentos na educação. “Não existe desenvolvimento se a educação não for a viga mestra”, defendeu o parlamentar.

Já em Lagoa da Confusão, a 200 km de Palmas, Paulo Mourão foi prestigiado pelo prefeito Nelsinho Moreira (PRB) para a entrega de uma ambulância. Paulo Mourão voltou a defender a bandeira da educação e comprometeu-se a investir emenda para melhorar o índice educacional do município, bem como na agricultura familiar. “Não acredito em desenvolvimento sem educação, sem qualificação, sem formação”, sustentou.

A vereadora Raiza Rodrigues (PMDB) foi uma das que elogiaram Paulo Mourão pela entrega da ambulância e pelo conhecimento que tem a respeito das demandas locais. “Cheguei a me emocionar com seu discurso por conhecer tão bem a realidade educacional de nosso município e não poderia deixar de lhe parabenizar e pedir que continue destinando emendas para Lagoa da Confusão”, declarou.

O parlamentar deverá retornar a Lagoa da Confusão no próximo mês para assinar emenda que vai implantar no município o segundo projeto nos moldes do Sisteminha Embrapa de Produção Integrada, fomentando a agricultura familiar, para atender produtores do Assentamento Loroti.

No município de Cristalândia, a 150 km de Palmas, Paulo Mourão foi carinhosamente recebido pelos seus conterrâneos. Ele entregou à população uma ambulância e recebeu muitos agradecimentos. “Parabenizo o deputado pela entrega da ambulância, é importante que a gente dê as mãos para dar resultado a esse povo”, discursou o prefeito Cleiton Batatinha (PSB).

A entrega ocorreu na frente da nova sede da Secretaria Municipal de Saúde que foi inaugurada, após passar por reforma. O prefeito aproveitou para apresentar novas demandas locais e ouviu do deputado que poderá contar com o seu apoio. Mourão defendeu que seja feito um diagnóstico educacional, socioeconômico de Cristalândia. “Não há condições de um povo se desenvolver se não investir no processo educacional”, assegurou.