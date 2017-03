O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas (PR), reuniu-se nesta última segunda-feira, 20, com representantes dos sindicatos que representam os servidores públicos municipais, com o objetivo de discutir e apresentar propostas da data-base de 2017. Dimas apresentou duas propostas: a concessão de abono de 4,69% a partir de março com incorporação no salário a partir de agosto; ou a concessão de metade (2,34%) agora e a outra metade em julho, ambas já incorporadas de forma imediata no salário dos servidores.

Durante a reunião, o prefeito destacou que apesar de todas as dificuldades que o município vem enfrentando com a crise econômica no País nos últimos anos, nunca deixou de dar o aumento da data-base aos servidores. “A intenção é repor inflação, embora estejamos passando por momento difícil na nossa economia, a nossa preocupação é garantir os direitos dos nossos servidores”, afirmou Dimas.

A base de reajuste do benefício é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC); o acumulado dos últimos 12 meses ficou em 4,69%. Após a apresentação das duas propostas, os representantes dos sindicatos presentes vão levá-las para análise das suas respectivas categorias e retornar na próxima segunda-feira, 27, com a decisão de cada uma delas.

Estavam presentes na reunião os secretários da Administração e da Fazenda, Joaquim Quinta Neto e Fabiano Souza, respectivamente; o secretário chefe de gabinete, Carlos Murad; o presidente do IMPAR, Wagner Rodrigues; e o procurador geral do Município, Gustavo Fidalgo. Por parte dos sindicatos, estavam os representantes do Sindicato dos Cirurgiões Dentistas do Tocantins (SICIDETO), Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Tocantins (SINTET), Sindicato dos Farmacêuticos (SINFAR), e Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Araguaína (SISEPAR).