A equipe masculina do Colégio Dom Orione representará o estado do Tocantins no IV Campeonato Brasileiro Escolar de Basquetebol. As competições acontecem de 1º a 9 de abril, na cidade de Recife – Pernambuco. O time conquistou vaga devido ao desempenho nos Jogos Estudantis do Tocantins (JET’s). A competição vai reunir atletas entre 15 e 17 anos de todo o País.

A Prefeitura, por meio das Secretarias Municipais de Juventude, Esportes e Lazer, Educação e Saúde tem dado total apoio visando a participação da equipe no campeonato promovido pela Confederação Brasileira de Despostos Escolares (CBDE).

Devido alguns imprevistos logísticos, a competição que aconteceria entre os dias 21 a 29 de março teve que ser adiada. Com o adiamento, a equipe de Tocantinópolis terá pela frente pelo menos mais dez dias de treino reforçado.

Diante dos bons resultados obtidos durante as competições estaduais, fator que constituiu na participação da equipe representante do Tocantins, o time masculino do Colégio Dom Orione tem treinado bastante visando chegar à final da competição. “Nossa expectativa é chegar até a final e ser campeão. Temos um time forte que está treinando há mais de três anos juntos e devido a este tempo de treinamento, o time já se conhece muito bem e esperamos fazermos um bom campeonato”, ressaltou o treinador Mizael Júnior.

Incentivar a prática desportiva no meio estudantil, enaltecendo os benefícios educacionais e comportamentais inerentes a atividades, este é objetivo da Prefeitura, a qual tem apoiado e impulsionado a praticabilidade esportiva no município. “A Prefeitura tem nos ajudado 100% nosso time. Desde o primeiro momento, a Prefeitura tem apoiado em tudo, desde o prefeito Paulinho, aos secretários de esporte, educação e saúde, todos deram um apoio imenso, sem a ajuda deles, acho que nem conseguiríamos ir a essa viagem”, destacou Mizael.

Mesmo sendo uma modalidade ainda em fase de ascensão e pouco difundida no município, o time tem um treinador bastante centrado nos trabalhos, e diante do trabalho desenvolvido ao longo dos anos, o que tem originado bons atletas, o Colégio Dom Orione tem grandes chances de ser finalista da competição.

“O secretário de Esportes, Edilson, disponibilizou quadras e local de treinamento. O secretário de Saúde, Jair, disponibilizou uma médica para consultar e ao mesmo tempo fazer a emissão dos atestados de saúde para os atletas. Acho que sem a participação e o apoio da Prefeitura não teríamos conseguido, sem falar no ônibus que o prefeito Paulinho conseguiu por meio da Secretaria Estadual de Educação, Juventude e Esportes. Enfim, agradecemos a todos, pois sem a ajuda desses parceiros, não teríamos como fazer essa viagem”, ressaltou Mizael.

O capitão do time, Gustavo Sousa Rocha, de 16 anos, reforçou que graças ao apoio da população e do poder público municipal, a equipe representará não só o Tocantins, mas em especial, a cidade de Tocantinópolis. “Somos uma equipe que temos trabalhado ao máximo, tanto individualmente como no coletivo. Estamos treinando todos os dias e esperamos fazer o melhor, e para isso temos nos preparado o máximo. Que podemos mostrar para os demais colegas um excelente desempenho, pois o basquete em nossa cidade está apenas iniciando, mas queremos abrir caminhos para novos atletas e que estes possam descobrir o quanto é bom. Antes era difícil conseguirmos apoio, porém fomos lutando, indo atrás, e hoje tanto a Prefeitura quanto a própria comunidade estão nos apoiando”, destacou.