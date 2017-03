A Secretaria Estadual do Trabalho e da Assistência Social do Tocantins (Setas), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), promove nos próximos dias a capacitação de vários cursos voltados para o trabalhador que tenta se inserir ou melhorar sua colocação no mercado de trabalho.

Nas unidades do Sine, espalhadas pelo Estado, diariamente acontecem palestras, cursos e capacitações para auxiliar o trabalhador a ter uma melhor compreensão de suas necessidades e mais domínio sobre suas capacidades, o que facilita a sua trajetória rumo ao emprego.

Os cursos e capacitações são inteiramente gratuitos. Para inscrição, precisa ter idade mínima de 16 anos e dirigir-se a unidade de sua cidade com seus documentos pessoais.

Agenda de cursos

Araguaina - As inscrições continuam abertas para o curso “A arte de falar em público” que começa na próxima segunda-feira, 27 e prossegue até a sexta-feira, 31; com aulas de 8h às 12h.

Araguatins - Abertas pré-inscrições para o curso “Autogestão em atendimento”, que acontecerá de 24 a 28 de abril.

Gurupi - Inscrições continuam abertas até esta sexta-feira, 24, para o curso “Postura profissional no ambiente de trabalho”, que iniciará as aulas na segunda-feira, dia 27.

Paraíso - encerramento das aulas do curso “Como Falar em Público” nesta sexta-feira, 24.

Taquaralto e Porto Nacional encerram nesta sexta-feira, 24, turmas do curso de “Marketing Pessoal”.

As unidades do Sine estadual e municipal de Palmas e Taquaralto permanecerão sem atendimento no período de 27 a 31 de março, por conta de um treinamento oferecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) aos servidores que operam os sistemas ligados aos serviços prestados pelo Sine e Portal Mais Emprego.