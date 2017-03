Será realizado em Palmas/TO, na praça central da Quadra 504 Sul, no dia 22 de abril, a 3ª edição do Campeonato de Golzinho, com início às 16 horas.

A competição será dividida em duas categorias: 12 a 14 anos e acima de 15 anos de ambos os sexos. Poderão participar até 3 pessoas por equipe, sendo um reserva.

O evento será realizado por vários parceiros e tem como objetivo integrar as pessoas nas atividades esportivas recreativas, além, de estimular a pratica de atividade física e conscientização quanto aos riscos do sedentarismo.

O evento também será a oportunidade para a comunidade interagir, além de realizar atividades educativas que serão levadas pelos parceiros na área de saúde e segurança.

Inscrição

A taxa de inscrição será de R$ 30,00 por equipe. Mais informações e inscrições no telefone 98459-2796 (Whatsapp).



Apoiam o Evento

Site Conexão Tocantins.

Policia Militar.(1º BPM)

Site Alô Esporte.

Federação Tocantinense de Desporto Escolar.

Panificadora Dona Gracioza.

Central do Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.

Xodog.

Master Clin.

Brasil Gás

Sindicato de Educação Física. (SINPEF-TO)

Associação de Moradores da 504 Sul

Cross Cerrado – CROSFIT

Governo do Estado do Tocantins – Superintendência de Esportes

Universidade Federal do Tocantins (UFT)

Federação Aquática do Tocantins (FAETO)

Faculdade Laboro

GTI Solução Tecnológica