Acontece neste próximo sábado, 11, às 8h30, na Quadra 504 Sul, a Solenidade de inauguração das Placas Identificadoras do projeto das Redes Comunitárias Protegidas. As placas identificadoras são uma conquista da comunidade local, após mobilização social, reuniões comunitárias, Curso de Agentes Comunitários de Segurança e adesão ao projeto.

A comunidade foi escolhida após proposta do 1º Batalhão da Polícia Militar, em trazer o projeto à quadra que mais se mobilizasse e fizesse adesão ao projeto. Com quase 400 assinaturas de moradores locais, a quadra iniciou o projeto e, na solenidade, 45 moradores se tornaram aptos, conforme a Diretriz do projeto, a serem os verdadeiros agentes comunitários de segurança.

Como forma de identificação do projeto, os participantes foram autorizados, pelo 1º Batalhão da PM, a afixarem em suas residências a placa identificadora do projeto, com os dizeres “Rede Comunitária Protegida – Residência Monitorada”. Para a coordenação do projeto, esta etapa garante aos concluintes a possibilidade não somente de atuar proativamente na segurança pública, como a instigar e mobilizar os demais moradores a aderirem à causa.

Outro curso de Agentes Comunitários de Segurança já está previsto para março, oportunidade em que novos moradores da quadra poderão aderir ao projeto.

Para o major PM Leandro Guimarães Nunes, respondendo pelo comando do 1º BPM, o programa vem incrementar os trabalhos das Redes Comunitárias de Segurança, cujos grupos fomentados e monitorados pela PM já englobam mais de duas mil pessoas, divididas em grupos de comerciantes, presidentes de bairros e diretores de escolas.