O judoca Tiago de Souza Silva, representante da equipe Palmas Judô Clube (PJC), recebeu carta-convocatória para compor a Seleção Brasileira de Judô Escolar no II Camping de Treinamento de Judô Escolar, a ser realizado no período de 12 a 17 de julho, na cidade do Rio de Janeiro. A atividade é uma realização do Comitê Olímpico do Brasil (COB) em parceria com a Confederação Brasileira de Judô (CBJ).

Tiago Silva foi selecionado para a Seleção Escolar por treinadores da própria CBJ, que o observaram durante a atuação que teve nos Jogos Escolares da Juventude de 2016, disputado em João Pessoa, na Paraíba.

O atleta completa 16 anos em 2017 e compete na categoria ligeiro (-60 kg).