O governador do Tocantins, Marcelo Miranda, o comandante geral da Polícia Militar, coronel Glauber de Oliveira Santos, e a Secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, professora Wanessa Zavarese Sechim, inauguraram nesta sexta-feira, 24, o Colégio da Polícia Militar - Unidade IV, no setor Campinho, em Arraias.

Estiveram presentes no evento o Chefe do Estado-Maior da PM, coronel Edvan de Jesus Silva, a deputada federal, Josi Nunes, o prefeito municipal, Wagner Gentil, autoridades regionais, comunidade escolar e policiais militares.

A instituição escolar, que possui 340 alunos matriculados no ensino fundamental, irá funcionar na Escola Estadual Jacy Alves de Barros que teve as instalações físicas reformadas e adequadas para o Colégio da Polícia Militar. Desta forma, a comunidade escolar irá contar com sete salas de aula, laboratório de informática, uma sala para o programa Mais Educação, sala de música, biblioteca, quadra poliesportiva coberta, setor administrativo e cozinha.

O evento contou com a apresentação do corpo de alunos em forma às autoridades presentes e com homenagens aos idealizadores do projeto e parceiros. Houve ainda a entrega de certificados de posse de cisternas aos proprietários que fazem parte do programa do Governo Estadual “Água para todos”, no qual 92,5% já foi concluído nessa gestão.

O estudante do 6º ano, Arthur Nunes Gáspio, de 11 anos, disse que “com a implantação do Colégio da PM aqui na minha cidade vou melhorar meus estudos e assim conseguir fazer uma faculdade. Admiro o trabalho dos policiais militares e estou muito feliz por estudar aqui”.

Em seu discurso, o governador do estado, Marcelo de Carvalho Miranda, enalteceu o esforço de autoridades regionais e estaduais em prol da implantação do CPM em Arraias. “ Estamos aqui fazendo mais um investimento em educação. Com certeza nossos resultados serão positivos, pois sem dúvida nenhuma esses estudantes serão um orgulho para seus pais. Agradeço a todos os idealizadores desse projeto, a Polícia Militar, parceiros e educadores. Muito Obrigado”, finalizou.

O comandante geral da PM, coronel Glauber, reafirmou que mais do que o trabalho repressivo a PM trabalha maciçamente em investimentos na valorização do conhecimento. “A comunidade de Arraias deve comemorar essa conquista, pois o CPM é destaque em âmbito nacional seja na classificação do ENEM como na aprovação de nossos estudantes em instituições públicas de Ensino Superior”, enfatizou.

E destacou ainda o empenho e dedicação do Chefe do Estado-Maior da PM, coronel Edvan de Jesus Silva, “parabenizo a contribuição do coronel Edvan em concretizar esse anseio da comunidade arraiana. Agradeço ainda todos os parceiros que tanto se empenharam na idealização desse projeto”, frisou o comandante geral.

Colégios da Polícia Militar no Tocantins

A Polícia Militar em parceria com a Secretaria de Educação já conta com três unidades de ensino no Estado. Desde 2009, as unidades I e II estão instaladas na capital e, atualmente, atendem 1.515 alunos do ensino médio e ensino fundamental. Já em 2016, a unidade III foi instalada em Araguaína com cerca de 800 alunos matriculados.

Com a implantação da Unidade IV em Arraias, o Colégio da Polícia Militar estará atendendo mais de 2.600 alunos no estado.