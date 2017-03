O presidente do Sistema Faet/Senar, Paulo Carneiro, juntamente com todos os presidentes de sindicatos rurais do Tocantins, divulgaram, nesta sexta-feira, 24, o Calendário Oficial das Feiras e Exposições Agropecuárias do Estado do Tocantins para o ano de 2017.

Paulo Carneiro destaca que os eventos este ano irão apresentar o que o Tocantins tem de melhor no agronegócio. “Será uma grande vitrine do nosso setor. Tenho a certeza que durante as exposições serão realizados grandes negócios, bem como proporcionar diversão e lazer para todas as famílias do nosso estado”, destaca o presidente.

O presidente ainda ressalta que um dos principais objetivos das exposições agropecuárias será movimentar a economia local de cada município do Tocantins, e promover qualificação profissional aos produtores rurais, que serão assistidos nas feiras através dos cursos realizados pelo Senar/TO.