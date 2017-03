Considerada uma região ainda penalizada pelos efeitos da estiagem, o sudeste do Tocantins teve boas razões para comemorar na manhã desta sexta-feira, 24. O governador Marcelo Miranda entregou mais de mil cisternas e 10 barragens de pequeno porte, nas cidades de Conceição do Tocantins e Arraias.

A entrega faz parte de um pacote de obras levado pelo governo. Nesta semana, por exemplo, a região do Bico do Papagaio, extremo norte do Estado, recebeu benfeitorias nas áreas de infraestrutura rodoviária e saúde.

"Eu quero, e vou levar, obras como essas, que entregamos hoje, para todas as regiões deste Estado", adiantou Marcelo Miranda, completando: "hoje, entregamos mais de mil cisternas: 739 em Arraias e 315 em Conceição, além de 10 pequenas barragens, nessas duas cidades". Ele fez questão de destacar o apoio que tem recebido do governo federal, das bancadas federal e estadual. "Temos muito a fazer e não vamos descansar: continuaremos nossas idas e vindas a Brasília, buscando apoio para obras e projetos que beneficiem o Tocantins", completou.

O desejo antigo da família de Dilma Barros de Oliveira finalmente foi concretizado com a instalação de uma cisterna ao lado da casa dela. "Isso é como um milagre para nós e os nossos vizinhos. Antes, era uma dificuldade pra gente encher um pote e, agora, esse tanto de água aqui do lado. A realização do sonho de Dilma foi comemorada pelos moradores vizinhos, presentes na entrega. O mesmo sonho já vem sendo usufruído por 10.868 famílias em todo o Tocantins.

Benefícios

Os benefícios entregues nas duas cidades resultam da gestão planejada do Governo, por meio da Agência Tocantinense de Saneamento (ATS), na execução do programa Água para Todos, do Ministério da Integração Nacional. De acordo com o presidente da ATS, Éder Fernandes, 27 municípios do sudeste serão beneficiados. Já foram entregues 11.350 cisternas em municípios tocantinenses. Desse total, 8.996 estão instaladas.

Barragens

Ainda como gestão de combate à seca, o Governo do Tocantins deve entregar cerca de 135 pequenas barragens na região sudeste. Éder Fernandes adiantou que os municípios foram divididos em quatro polos que receberam denominações especiais.

Autoridades

Durante todo o percurso, iniciado em Natividade, estendendo-se até Arraias, o governador esteve acompanhado de prefeitos e lideranças políticas dos municípios visitados, secretários de Estado e presidentes de agências estaduais.